Homem se muda e encontra maconha em forro de sua casa nova

Policial
Casa de chácara em Miranda foi cedida pelo proprietário ao morador
Homem vai morar em casa cedida em chácara e encontra maconha escondida no forro do banheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a chácara fica próxima a Aldeia Passarinho, em Miranda, e o entorpecente foi localizado no sábado (28).
Depois de chamar a polícia, o novo morador do bairro Matadouro contou que decidiu fazer uma faxina e encontrou os 631 gramas de maconha acondicionados em uma sacola plástica de cor verde escondida no forro.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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