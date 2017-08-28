Polícia Militar Rodoviária apreende mais 15 kg de maconha em ônibus de viagem

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 15 kg de maconha em ônibus de viagem que seguia de Sanga Putiã para Amambai (MS). De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, um dos passageiros teria ficado nervoso com a presença dos militares. Os 18 tabletes de maconha foram encontrados na bagagem dele.

O rapaz contou aos policiais que pegou a droga em Sanga Puitã e levaria Mundo Novo e que ganharia cerca de R$ 3.500 pelo transporte. O fato ocorreu na manhã de sábado (26), por volta das 6h, na área da Base Operacional de Ponta Porã, no km 16 da rodovia MS-386.

O autor e produtos ilícitos foram entregues à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã (MS).