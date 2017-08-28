Veículo capota na MS-345 com quatro pessoas da mesma família

Policial
Acidente ocorreu a 40 km de Aquidauana, em frente a Fazenda Cerro Azul
Um idoso de 68 anos teve de ser hospitalizado depois de sofrer um capotamento na rodovia MS-345. Ele viajava com a família para Bonito (MS), quando sofreu o acidente. De acordo com as informações, quatro pessoas estavam dentro do carro.
O capotamento aconteceu por volta as 14h30 deste domingo (28), em frente à Fazenda Cerro Azul, a 40 km de Aquidauana. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS