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Policial

Veículo pega fogo na Avenida Pantaneta com quatro pessoas dentro

Familiares tinham ido até o local para comer um lanche; carro tinha saído da oficina na terça-feira

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 07:39

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Crédito do vídeo: Redação

Um veículo pegou fogo na noite deste domingo (27) na Avenida Pantaneta. De acordo com o proprietário, morador do bairro Nova Aquidauana, o carro tinha saído da oficina na terça-feira (22). Antes de incendiar, o automóvel chegou a falhar com os quatro membros da mesma família, que tinham ido até Avenida Pantaneta para comer um lanche.

Ainda de acordo com o dono do carro, o motor falhou enquanto ele tentava fazer o retorno próximo ao Gugu Lanches. O incêndio começou e ele não conseguiu mais desligar o automóvel. O motorista conseguiu apenas frear para que a família saísse, quando estava próximo a Pizza 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, as chamas estavam confinadas no motor e ameaçavam propagar  por todo o veículo. Apesar de algumas testemunhas no local terem usado extintores portáteis, não conseguiram apagar o fogo sem  abrir o capô e acessar o motor. 

Foi armado o mangotinho e realizado o resfriamento para arrombar o capô, em razão da alta temperatura ocorreu o travamento. No combate foram utilizados aproximadamente 600 litros de água. O carro foi guinchado e ninguém se feriu. De acordo com os Bombeiros, a equipe de combate a incêndios chegou ao local em três minutos e evitou que o carro fosse consumido pelas chamas. 

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