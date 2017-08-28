Veículo pega fogo na Avenida Pantaneta com quatro pessoas dentro

Policial
Familiares tinham ido até o local para comer um lanche; carro tinha saído da oficina na terça-feira
Crédito do vídeo: Redação
Um veículo pegou fogo na noite deste domingo (27) na Avenida Pantaneta. De acordo com o proprietário, morador do bairro Nova Aquidauana, o carro tinha saído da oficina na terça-feira (22). Antes de incendiar, o automóvel chegou a falhar com os quatro membros da mesma família, que tinham ido até Avenida Pantaneta para comer um lanche.
Ainda de acordo com o dono do carro, o motor falhou enquanto ele tentava fazer o retorno próximo ao Gugu Lanches. O incêndio começou e ele não conseguiu mais desligar o automóvel. O motorista conseguiu apenas frear para que a família saísse, quando estava próximo a Pizza 10.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, as chamas estavam confinadas no motor e ameaçavam propagar por todo o veículo. Apesar de algumas testemunhas no local terem usado extintores portáteis, não conseguiram apagar o fogo sem abrir o capô e acessar o motor.
Foi armado o mangotinho e realizado o resfriamento para arrombar o capô, em razão da alta temperatura ocorreu o travamento. No combate foram utilizados aproximadamente 600 litros de água. O carro foi guinchado e ninguém se feriu. De acordo com os Bombeiros, a equipe de combate a incêndios chegou ao local em três minutos e evitou que o carro fosse consumido pelas chamas.
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