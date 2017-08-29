Ação da PF combate ação de traficante brasileiro preso no Paraguai

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. São cumpridos sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, na serra gaúcha, Ponta Porã (MS), e em Assunção, no Paraguai. Até o fim da manhã, seis mandados de prisão haviam sido cumpridos.

Conforme a PF, a organização comprava cocaína de um narcotraficante brasileiro que está preso no Paraguai. A droga entrava no Brasil por Ponta Porã, e depois era levada para ser comercializada na serra gaúcha. O traficante preso no Paraguai já foi investigado em quatro operações da Polícia Federal, e atualmente estão em tramitação três processos que pedem sua extradição.

De acordo com as informações divulgadas pelo Portal G1, Jarvis Pavão cumpre pena no país vizinho desde 2009, mas também foi condenado no Brasil a 17 anos de prisão por tráfico de drogas. Ele é apontado pela Justiça brasileira como representante, na fronteira, de uma quadrilha paulista que atua dentro e fora dos presídios.

As investigações foram iniciadas em março, e apreenderam 4,6 toneladas de cocaína e maconha nas cidades de Veranópolis (RS), Maringá (PR) e Campo Grande (MS). Foram apreendidos ainda dois caminhões e um veículo que eram usados para transportar as drogas, além de três prisões em flagrante.

Em Caxias do Sul são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Em Ponta Porã são quatro ordens de prisão e cinco de buscas. É cumprida ainda uma ordem de prisão no Paraguai, conforme a PF.

A investigação apontou que a quadrilha movimentava uma grande quantidade de drogas, o que possibilitava uma vida de ostentação de um dos líderes do grupo. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas bancárias de seis dos investigados, além do sequestro de 13 veículos.

Disputa na fronteira

Ainda conforme a Polícia Federal, a operação visa a diminuir a violência na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, onde facções disputam o controle pelo tráfico de drogas. Em março deste ano, Rony Pavão, irmão de Jarvis, foi morto a tiros no Centro de Ponta Porã quando saía da academia. A polícia investiga se o crime tem relação com a morte do traficante Jorge Rafaat em uma emboscada. Ele foi morto com tiros de uma metralhadora. A morte teria sido parte da disputa pelo controle tanto da venda quanto da produção de drogas na região.

O nome “Operação Coroa”, segundo a PF do Rio Grande do Sul, foi inspirado na admiração de um dos investigados por coroas, o que era expressado por meio de tatuagens e imagens.