Autor de estupro de criança de seis anos vai ficar preso em Aquidauana

A Polícia Civil, em ação conjunta entre as Delegacias de Polícia de Anastácio e 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, efetuou a prisão em flagrante de E.S.C.F, de 46 anos, pelo estupro de vulnerável de uma criança de apenas seis anos na manhã do dia 28 de agosto. De acordo com as informações da Polícia Civil, ele será transferido para o Estabelecimento Penal de Aquidauana. Os abusos foram cometidos pelo namorado da avó da criança.

No dia 27 de agosto de 2017, durante um churrasco familiar, o autor seguiu a criança depois que ela entrou em casa, fazendo com que a vítima segurasse seu pênis. Neste momento, a menina saiu correndo e contou chorando aos seus pais o que tinha acontecido. O homem de 46 anos pediu “perdão” pelo que tinha acontecido e se defendeu, se escondendo atrás da vó da menina, contou o delegado Antonio Souza Ribas Junior.



Quando os pais da criança chamaram pela polícia, E.S.C.F. fugiu do local em seu automóvel em direção à saída de Anastácio e seguiu para Nioaque. As buscas começaram imediatamente, com o apoio da Polícia Civil de Nioaque e Jardim, bem como a PM e a PRF.

Diante das informações de que o autor era morador de Jardim, as rodovias que dão acesso a cidade passaram a ser monitoradas, veículos abordados e locais aonde o autor pudesse estar também foram checados. As buscas seguiram até a madrugada desta segunda-feira. Na manhã de ontem, os policiais da 1ªDP Jardim receberam a informação de que o autor teria ido para a residência de uma amiga na cidade de Jardim, local aonde foi encontrado e preso.

Na sequência, E.S.C.F. foi apresentado na DAM, onde foi registrado o flagrante pelo Delegado responsável pelo caso. Depois de elaborado o procedimento e comunicadas as autoridades competentes, o preso foi transferido para a cidade de Anastácio.