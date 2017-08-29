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Ex-deputado, servidores, empresários e cúpula do Detran são presos

Operação do Gaeco desarticulou organização criminosa que agia a partir do Detran, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 29/08/2017 às 16:32

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Hoje,  o  Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual deflagrou a Operação Antivírus, com o objetivo de dar cumprimento a nove mandados de prisão preventiva, três mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, da comarca de Campo Grande.


A operação tem como foco apurar a existência de organização criminosa voltada à prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com investigação que teve início em 2015 e tem como objeto contratos celebrados entre empresas da área de tecnologia da informação/informática e o Poder Público Estadual. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) era um dos pontos centrais do esquema.


Conforme apurado o ex-deputado Ary Rigo foi preso temporariamente suspeito da prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção face a sua ligação com a empresa Dígitho Brasil (nome fantasia Digix), a qual, ao longo dos últimos anos, celebrou contratos de informática com o Poder Público Estadual, que lhe renderam considerável recebimento de dinheiro público.


Jonas Schimidt das Neves, sócio da Dígitho Brasil e seu secretário Claudinei Mastins Rômulo, também foram presos temporariamente. Estão detidos preventivamente Gerson Claro Dino, Donizete Aparecido da Silva, Erico Mendonça, Celso Braz de Oliveira Santos e Gerson Tomi, todos integrantes do Detran de Mato Grosso do Sul, ocupando os cargos de diretor-presidente, diretor-adjunto, chefe de departamento, diretor de administração e finanças e diretor de tecnologia, respectivamente.


Mais prisões preventivas


Estão presos preventivamente: José do Patrocínio Filho, Fernando Roger Daga e Anderson da Silva Campos, sócios e ex-sócio da empresa Pirâmida Informática;  Luiz Alberto de Oliveira Azevedo, servidor público estadual lotado na Secretaria de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.


Alvos de busca e apreensão

1) os gabinetes dos diretores do Detran presos nesta data;

2) a residência e o gabinete de trabalho de Luiz Alberto de Azevedo, lotado na Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul;

3) a residência e o gabinete de Parajara Moraes Alves Júnior, lotado no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, 

4) as empresas Dígitho Brasil, A3A (nome fantasia Digitec) e M3M (nome fantasia Digitho), todas localizadas no mesmo endereço em Campo Grande;

5) a residência de Suely Aparecida Carrilhões de Almoas Ferreira, sócia da Dígitho;

6) a residência de Claudinei Martins Rômulo;

7) a residência, propriedade rural e escritório de Jonas Schimidt das Neves;

8) a residência e no escritório de Ary Rigo;

9) a empresa M2 Comunicações LTDA. (nome fantasia Produtora CasaBrasil);

10) Pirâmide Central Informática e Pirâmide Contabilidade;

12) a residência de José do Patrocínio Filho,

13) a residência de Anderson da Silva Campos;

14) a residência de Fernando Roger Daga;

15) a residência e a empresa North Consult, ambas de propriedade de José Sérgio de Paiva Júnior;

16) a residência de Gerson Claro Dino;

17) a residência de Celso Braz de Oliveira Santos;

18) a residência de Gerson Tomi;

20) na empresa Master Case Digital Business LTDA.

Mandados

Todos os mandados foram cumpridos e foram apreendidos cerca de 95 mil reais em posse de um dos alvos, além de milhares de documentos, computadores, notebooks, tabletes, e celulares de todos os alvos.

A Operação teve a participação de todos os Promotores de Justiça e policiais do Gaeco, que contaram com o apoio também dos Promotores de Justiça da Capital e do interior do Estado, servidores do Gaeco e da área de Tecnologia da Informação e Inteligência do Ministério Público Estadual. 

As investigações continuarão em andamento, agora com foco na análise de todo o material apreendido e oitiva de todos os envolvidos.

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