Foragido usa nome falso em hospital de Jardim

Tiago Rodrigues de Souza, 34 anos, foi flagrado usando nome falso para se internar em hospital da cidade Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava foragido do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto, de Campo Grande. Tiago deu entrada no hospital usando o nome de Marcos Cesar Samaniego Arcanjo, no dia 23 de agosto, informa o registro policial.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o nome do paciente usado pelo foragido já constava entre os prontuários do Hospital Marechal Rondon. Após a confirmação da falsificação de documentos, Tiago foi reconduzido para o presídio Máximo Romero, onde agora está à disposição da Justiça.