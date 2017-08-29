Foragido usa nome falso em hospital de Jardim

Policial
Homem de 34 anos estava foragido do regime semiaberto de Campo Grande e usou documentos de outro paciente para se internar
Tiago Rodrigues de Souza, 34 anos, foi flagrado usando nome falso para se internar em hospital da cidade Jardim. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava foragido do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto, de Campo Grande. Tiago deu entrada no hospital usando o nome de Marcos Cesar Samaniego Arcanjo, no dia 23 de agosto, informa o registro policial.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o nome do paciente usado pelo foragido já constava entre os prontuários do Hospital Marechal Rondon. Após a confirmação da falsificação de documentos, Tiago foi reconduzido para o presídio Máximo Romero, onde agora está à disposição da Justiça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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