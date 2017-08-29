Idoso de 66 anos é preso 5 anos após cometer homicídio

Policial
Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas, da Polícia Civil, foi responsável pela prisão do homem com mandado expedido em 2012
Idoso de 66 anos é preso cinco anos depois de ter cometido homicídio. De acordo com as informações divulgadas no fim da manhã desta terça-feira (29), a Polícia Civil, por intermédio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas - NIIC, da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu Geraldo Rossales da Silva.
Havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Fórum da cidade de Sidrolândia (MS), pelo crime de homicídio doloso cometido em 2012.
Após sua prisão, Geraldo foi apresentado no plantão policial e recolhido em uma das celas da Delegacia de Polícia. Ele segue a disposição da Justiça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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