Idoso de 66 anos é preso 5 anos após cometer homicídio

Idoso de 66 anos é preso cinco anos depois de ter cometido homicídio. De acordo com as informações divulgadas no fim da manhã desta terça-feira (29), a Polícia Civil, por intermédio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas - NIIC, da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu Geraldo Rossales da Silva.

Havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Fórum da cidade de Sidrolândia (MS), pelo crime de homicídio doloso cometido em 2012.

Após sua prisão, Geraldo foi apresentado no plantão policial e recolhido em uma das celas da Delegacia de Polícia. Ele segue a disposição da Justiça.