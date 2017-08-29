PMA apreende caminhão com carga de carvão ilegal e autua carvoeiro

Policial
Durante fiscalização no perímetro urbano da Capital, na avenida Guaicurus, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande abordaram hoje (28) no final da manhã, um caminhão F 350, com placas de Nova Andradina, que transportava ilegalmente uma carga com 10 m³ de carvão proveniente de madeira nativa.
A carga era transportada sem o Documento de Origem Florestal (DOF). O DOF é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto da flora. O veículo e o carvão foram apreendidos.
O motorista (55), residente em Campo Grande, que também era proprietário do produto ilegal, foi encaminhado, juntamente com o carvão e o veículo apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais de Campo Grande. Ele responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 3.000,00.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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