PMA apreende caminhão com carga de carvão ilegal e autua carvoeiro

Durante fiscalização no perímetro urbano da Capital, na avenida Guaicurus, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande abordaram hoje (28) no final da manhã, um caminhão F 350, com placas de Nova Andradina, que transportava ilegalmente uma carga com 10 m³ de carvão proveniente de madeira nativa.

A carga era transportada sem o Documento de Origem Florestal (DOF). O DOF é o documento ambiental para o transporte e armazenamento de qualquer produto da flora. O veículo e o carvão foram apreendidos.

O motorista (55), residente em Campo Grande, que também era proprietário do produto ilegal, foi encaminhado, juntamente com o carvão e o veículo apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Crimes Ambientais de Campo Grande. Ele responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 3.000,00.