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Caminhonete com sinais de adulteração é flagrada pela PMRv em Ponta Porã

Flavio Brito

Publicado em 30/08/2017 às 14:55

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Polícia Militar Rodoviária apreende um veículo com suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, o fato ocorreu na manhã de terça (29), por volta das 8h, na Área da Base Operacional de Ponta Porã, no km34 da rodovia MS-164.

A equipe realizava abordagem de rotina frente à base quando observou que um veículo Dodge RAM 2500 com placas de Araçatuba (SP) realizou manobra de retorno 

No km 26, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé. Segundo a PMRv, o rapaz entrou em uma mata próxima do local. A equipe realizou buscas na região, mas não encontrou o condutor.  Após checagem, a polícia constatou que havia suspeita de adulteração de sinal identificador do veículo. O veículo foi entregue ao Detran de Maracaju (MS).

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