Caminhonete com sinais de adulteração é flagrada pela PMRv em Ponta Porã

Policial
Polícia Militar Rodoviária apreende um veículo com suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, o fato ocorreu na manhã de terça (29), por volta das 8h, na Área da Base Operacional de Ponta Porã, no km34 da rodovia MS-164.
A equipe realizava abordagem de rotina frente à base quando observou que um veículo Dodge RAM 2500 com placas de Araçatuba (SP) realizou manobra de retorno
No km 26, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé. Segundo a PMRv, o rapaz entrou em uma mata próxima do local. A equipe realizou buscas na região, mas não encontrou o condutor. Após checagem, a polícia constatou que havia suspeita de adulteração de sinal identificador do veículo. O veículo foi entregue ao Detran de Maracaju (MS).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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