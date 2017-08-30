Caminhonete com sinais de adulteração é flagrada pela PMRv em Ponta Porã



Polícia Militar Rodoviária apreende um veículo com suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, o fato ocorreu na manhã de terça (29), por volta das 8h, na Área da Base Operacional de Ponta Porã, no km34 da rodovia MS-164.

A equipe realizava abordagem de rotina frente à base quando observou que um veículo Dodge RAM 2500 com placas de Araçatuba (SP) realizou manobra de retorno

No km 26, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé. Segundo a PMRv, o rapaz entrou em uma mata próxima do local. A equipe realizou buscas na região, mas não encontrou o condutor. Após checagem, a polícia constatou que havia suspeita de adulteração de sinal identificador do veículo. O veículo foi entregue ao Detran de Maracaju (MS).