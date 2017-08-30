Casa de chácara tem as portas arrombadas por ladrões em Aquidauana

Um idoso de 67 anos teve o sitio invadido no início da manhã desta quarta-feira (30), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, as portas da casa da chácara foram arrombadas. O proprietário rural perdeu ferramentas e alguns animais.

O dono da chácara foi avisado por um funcionário sobre o furto. De acordo com a vítima, toda a casa, que fica na chamada Reta da Campina, foi revirada. O galpão de onde as ferramentas foram retiradas fica nos fundos da residência.