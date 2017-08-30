Casa de chácara tem as portas arrombadas por ladrões em Aquidauana

Policial
Furto foi percebido na manhã desta quarta-feira pelo funcionário da propriedade rural
Um idoso de 67 anos teve o sitio invadido no início da manhã desta quarta-feira (30), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, as portas da casa da chácara foram arrombadas. O proprietário rural perdeu ferramentas e alguns animais.
O dono da chácara foi avisado por um funcionário sobre o furto. De acordo com a vítima, toda a casa, que fica na chamada Reta da Campina, foi revirada. O galpão de onde as ferramentas foram retiradas fica nos fundos da residência.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS