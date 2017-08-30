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Homicídio

Detidos adolescente e comparsas que mataram homem em Miranda

A investigação apurou que o motivo da agressão teria sido uma briga anterior ocorrida no mesmo dia com o primo da vítima, em uma boate

Renan Nucci

Publicado em 30/08/2017 às 15:28

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Policiais civis da delegacia de Miranda apreenderam um menor, de 17 anos, autor de homicídio ocorrido no dia 25 de agosto. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, para comparecer em frente à loja de conveniências “De Leon isca viva”, onde segundo denúncia anônima, um homem havia sido esfaqueado no pescoço e estava caído ao solo.


No local, Tereziano Rodrigues da Silva, 37 anos, foi encontrado caído ao solo nos braços de sua esposa. Ela contou aos policiais que estava no local com seu marido e que se afastou um pouco, e de repente começou uma briga, e logo em seguida um homem esfaqueou Tereziano na região do pescoço, fugindo pela rodovia em seguida.


Várias pessoas foram entrevistadas no momento em que a equipe da Polícia Civil chegou ao local, juntamente com a perícia criminal, porém muitas se negaram a falar por medo de represálias. Duas testemunhas relataram que presenciaram o menor desferir os golpes, com uma faca grande, que causaram a morte da vítima. Ele estava acompanhado de Wellington Bueno Mareco, vulgo Kalu, 19 anos, e Cletin Bueno, 24 anos. Esses três teriam cercado a vítima, sendo que Wellington teria empurrado a vítima e logo em seguida Cleiton, também, o teria trombado utilizando uma bicicleta, sendo que na sequência, o adolescente golpeou a vítima três vezes.


As testemunhas frisaram que temem por sua segurança e de seus familiares, pois os indivíduos são todos perigosos e conhecidos por cometer diversos crimes. Diante desta informação, a equipe policial localizou o menor que foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ele confessou o crime e confirmou que foi auxiliado por Kalu e Cleiton, que foram presos no dia seguinte ao fato, após a representação de suas prisões preventivas ao Poder Judiciário.


A investigação apurou que o motivo da agressão teria sido uma briga anterior ocorrida no mesmo dia com o primo da vítima, em uma boate. Ele estava andando junto com a vítima, tendo conseguido fugir dos autores, porém seu primo Tereziano não conseguiu evitar as agressões contra si.

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