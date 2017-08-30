Polícia civil prende fugitivo que usava nome falso

A Polícia Civil, em ação conjunta entre as delegacias de Polícia de Aquidauana e de Guia Lopes da Laguna, prendeu na tarde de ontem (29), um fugitivo da Justiça do Estado de Alagoas e do Estado de São Paulo, por tráfico de droga e que usava nome falso.

De acordo com informações prestadas por policiais da Delegacia de Guia Lopes da Laguna, Ademar de Sousa, 42 anos, foi encontrado na cidade de Anastácio e usava nome de Osmar Gonçalves Moreira, 40 anos.

No momento da abordagem policial, Ademar apresentou aos policiais os documentos pessoais em nome de Osmar (CNH e RG) e, ao ser questionado sobre a falsidade, acabou confessando que estava usando documentos falsos desde 2014. Disse ainda que conseguiu toda documentação na cidade de Paranhos (MS).

De acordo com as informações da Polícia Civil, Ademar foi preso em 2007, pela Policia Federal, em uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Anastácio. Após sua prisão, Ademar foi apresentado na delegacia de Polícia de Anastácio, onde se encontra a disposição da Justiça.