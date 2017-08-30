Produtos furtados na Escola Marly Russo são trocados em boca de fumo

Ponto de venda de drogas no Jardim Aeroporto foi descoberta pela polícia após os furtos na Escola Marly Russo, em Aquidauana. A escola foi invadida durante o fim de semana. O 7º Batalhão de Polícia Militar, por meio de sua Agência Local de Inteligência – ALI (serviço reservado), passou a colher informações via denúncias anônimas recebidas pelo “Disque-Denúncia” (181).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, o “serviço reservado” iniciou uma operação ontem, por volta das 22h, junto com a Equipe Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior). Os militares tinham a informação de que um casal de moradores do Jardim Aeroporto, realizavam tráfico de drogas na cidade e, recebiam como parte do pagamento, além de dinheiro, produtos de furto. Sabiam ainda que, naquele momento, três adolescentes 14, 16 e 17 anos tinham acabado de sair da residência, após comprarem drogas do casal.

Com isso, os adolescentes foram abordados e os agentes encontraram porções de maconha e pasta-base de cocaína. Ao serem questionados pelos policiais, confessaram que compraram a droga do casal e assumiram também a autoria do furto ocorrido na cantina da escola e que tais produtos foram trocados no ponto de venda de drogas.

No flagrante, a equipe Rotai realizou a busca pessoal na proprietária da residência, uma mulher de 23 anos de idade e outras porções de drogas e os produtos furtados na escola. O homem de 27 anos de idade tentou fugir, mas foi detido, logo em seguida pela polícia militar. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 carregado.

A mulher ainda tentou enganar os policiais militares, afirmando não estar se sentindo bem, por ser gestante. Assim, foi acionado os Bombeiros. Ela foi levada ao Pronto Socorro local para atendimento. Em seguida chegou a informação de que a mulher não estava grávida. Os autores foram presos e os adolescentes foram apreendidos, junto com a arma de fogo e a mercadoria furtada, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia local.