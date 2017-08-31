Aluna tem celular furtado durante horário de aula

Policial
Pai da garota registrou o boletim de ocorrência denunciando o caso ocorrido na Escola Estadual Cândido Mariano, em Aquidauana
Aluna teve o celular furtado dentro de escola em Aquidauana, na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Escola Estadual Cândido Mariano. A denúncia foi registrada pelo pai da aluna, de 35 anos.
De acordo com as informações repassadas pelo pai da garota, ela teve seu aparelho celular furtado durante o período de aula. O boletim de ocorrência foi registrado pela internet, por meio da Delegacia Virtual.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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