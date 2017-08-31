Aluna tem celular furtado durante horário de aula

Aluna teve o celular furtado dentro de escola em Aquidauana, na manhã desta quarta-feira (30). De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Escola Estadual Cândido Mariano. A denúncia foi registrada pelo pai da aluna, de 35 anos.

De acordo com as informações repassadas pelo pai da garota, ela teve seu aparelho celular furtado durante o período de aula. O boletim de ocorrência foi registrado pela internet, por meio da Delegacia Virtual.