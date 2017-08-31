Campo-grandenses são presos pela PMA por pesca irregular no rio Miranda

Bonito
Policiais militares ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, realizavam patrulhamento fluvial ontem (30) à tarde, no rio Miranda, no município de Anastácio e autuaram dois pescadores, residentes em Campo Grande, por pescar sem autorização ambiental.
Os pescadores, de 52 e 54 anos, foram surpreendidos quando estavam em uma embarcação, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram aprendidos um barco, um motor de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.
Alerta
A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.
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