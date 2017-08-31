Carretas explodem em acidente e matam duas pessoas na MS-279

Duas pessoas ainda não identificadas morreram em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira, na rodovia MS-279, entre o município de Dourados e o distrito de Itahum. Conforme apurado, as vítimas estavam em duas carretas que se chocaram e explodiram, muito provavelmente, após descontrole de uma delas por conta de desnível na pista.



De acordo com testemunhas, as carretas bateram de frente e logo em seguida entraram em chamas, antes mesmo que os motoristas pudessem ser socorridos. O incêndio se espalhou pela vegetação ao lado, causando engarrafamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Os corpos foram recolhidos e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.