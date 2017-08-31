Placas de sinalização das rodovias BR-262 e MS-419 são furtadas

Policial
Gerente de empresa que presta serviço para o DNIT registrou o boletim de ocorrência após o sumiço das placas
O funcionário de uma empresa que presta serviços para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) registrou boletim de ocorrência após o furto de 27 placas de sinalização nas rodovias BR-262 e MS-419.
De acordo a denúncia feita pelo gerente de produção da empresa, na Delegacia de Polícia de Anastácio na tarde desta quarta-feira (30), parte da chamada sinalização vertical estava sendo distribuída no trecho desta cidade até a divisa dos municípios de Nioaque e Aquidauana.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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