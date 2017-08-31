Placas de sinalização das rodovias BR-262 e MS-419 são furtadas

O funcionário de uma empresa que presta serviços para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) registrou boletim de ocorrência após o furto de 27 placas de sinalização nas rodovias BR-262 e MS-419.

De acordo a denúncia feita pelo gerente de produção da empresa, na Delegacia de Polícia de Anastácio na tarde desta quarta-feira (30), parte da chamada sinalização vertical estava sendo distribuída no trecho desta cidade até a divisa dos municípios de Nioaque e Aquidauana.