Preso é morto a tiros pela PM ao tentar fugir de presídio no interior do MS

Policial
Leonardo Ponciano de Melo cumpria pena pelo crime de roubo seguido de morte
Preso por latrocínio, Leonardo Ponciano de Melo, 40 anos, foi morto pela Polícia Militar ao tentar fugir do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas na madrugada de hoje. Ele foi flagrado escalando o alambrado e recebeu ordem para desistir da ação, mas ignorou e acabou baleado nas pernas e nas costas. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
O outro preso que o acompanhava, ao notar a presença das equipes de segurança, voltou correndo para a cela. Conforme apurado, Leonardo matou e roubou, juntamente com mais três pessoas, Rosalvo de Oliveira Nogueira, 56 anos, no dia 31 de dezembro passado. A vítima foi morta a pedradas e facadas. O autor e os comparsas foram presos em seguida.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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