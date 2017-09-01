Ex-vereador de Bonito preso com 412,5 quilos de cocaína

Ex-vereador de Bonito, Erregiano da Rosa, o Régis, de 39 anos, foi preso com 412,5 quilos de cocaína pela Polícia Federal ontem, junto com Ivo Vargas Neto e Paulo Eduardo Silva Guimarães. A droga, avaliada em mais de R$ 8 milhões, era transportada em embalagens de caixas do McDonalds, em um caminhão boiadeiro.



Foram ainda apreendidos um caminhão de transporte de gado Ford Cargo, uma caminhonete Ford Ranger, diversos celulares e aproximadamente 9 mil reais em dinheiro.



O trabalho dos policiais teve início em Bela Vista, origem do carregamento, e que se destinava à cidade de Bonito, segundo informações prestadas pelos presos.



A droga estava acondicionada na carroceria do caminhão em tabletes envoltos por camadas de plástico de cores diversas com emblema semelhante ao logotipo de uma marca conhecida.