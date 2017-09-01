Ex-vereador de Bonito preso com 412,5 quilos de cocaína

Tráfico
A droga, avaliada em mais de R$ 8 milhões, era transportada em embalagens de caixas do McDonalds, em um caminhão boiadeiro
Ex-vereador de Bonito, Erregiano da Rosa, o Régis, de 39 anos, foi preso com 412,5 quilos de cocaína pela Polícia Federal ontem, junto com Ivo Vargas Neto e Paulo Eduardo Silva Guimarães. A droga, avaliada em mais de R$ 8 milhões, era transportada em embalagens de caixas do McDonalds, em um caminhão boiadeiro.
Foram ainda apreendidos um caminhão de transporte de gado Ford Cargo, uma caminhonete Ford Ranger, diversos celulares e aproximadamente 9 mil reais em dinheiro.
O trabalho dos policiais teve início em Bela Vista, origem do carregamento, e que se destinava à cidade de Bonito, segundo informações prestadas pelos presos.
A droga estava acondicionada na carroceria do caminhão em tabletes envoltos por camadas de plástico de cores diversas com emblema semelhante ao logotipo de uma marca conhecida.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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