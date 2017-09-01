Homem ameaça próprio filho de morte e é denunciado

Policial
Denúncia foi feita pela mãe do rapaz que mora em Aquidauana; suspeito foi até a casa dela com um revólver na mão, diz boletim
Um homem de 59 anos foi denunciado na tarde desta quinta-feira (31) no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, por ameaça. De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou a ir atrás do próprio filho com um revólver na mão e o ameaçado de morte. O rapaz ameaçado, de 38 anos, teria entrado correndo na casa mãe.
Ainda segundo o registro policial, ela foi até o portão para defender o filho do agressor e reconheceu o suspeito. Ele fugiu do local antes da chegada dos policiais. A guarnição chegou a fazer ronda na região, mas suspeito não foi encontrado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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