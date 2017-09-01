Homem ameaça próprio filho de morte e é denunciado

Um homem de 59 anos foi denunciado na tarde desta quinta-feira (31) no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, por ameaça. De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou a ir atrás do próprio filho com um revólver na mão e o ameaçado de morte. O rapaz ameaçado, de 38 anos, teria entrado correndo na casa mãe.

Ainda segundo o registro policial, ela foi até o portão para defender o filho do agressor e reconheceu o suspeito. Ele fugiu do local antes da chegada dos policiais. A guarnição chegou a fazer ronda na região, mas suspeito não foi encontrado.