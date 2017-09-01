Homem é preso transportando 3 t de maconha em caga de recicláveis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 3 toneladas de maconha na noite desta quinta-feira (31), no km 18 da BR-267, em Bataguassu (MS).

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, os policiais abordaram o veículo Mercedes Benz com placas de Santo Antônio da Platina (PR), conduzido por um homem de 34 anos. Em meio a carga de plástico para reciclagem foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizaram 3.260 kg.

O motorista disse que sabia transportar algo ilícito, mas afirmou não saber do que se tratava. O entorpecente foi pego em Dourados (MS) e seria levado até São Paulo (SP), onde receberia pelo serviço. O caminhão, juntamente com a droga e o motorista, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.