Mulher é presa em Jardim por fornecer bebida alcoólica a menor

Ontem, policiais civis da Primeira Delegacia de Jardim prenderam Gislaine Silva dos Santos (19), por força de um mandado de prisão da 2ª Vara da Comarca de Jardim. Ela já havia sido presa em flagrante no dia 22 de agosto por fornecer bebida alcoólica para uma adolescente de 15 anos, sendo liberada na audiência de custódia mediante algumas condições determinadas pelo Poder Judiciário.



Porém, no dia 30, Gislaine agrediu uma adolescente na cidade, e diante desta situação, a Autoridade Policial informou o Juiz sobre os fatos, sendo decretada a prisão preventiva da mesma por desobediência da ordem judicial. Após os trabalhos de polícia judiciária, ela foi encaminhada para a cela feminina da 1ª DP de Jardim, onde ficará à disposição da Justiça.