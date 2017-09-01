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Crise

Sem espaço, presos ficam detidos no corredor de delegacia em MS

A unidade está com 19 presos divididos em duas celas que deveriam caber quatro

Renan Nucci

Publicado em 01/09/2017 às 15:51

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A situação caótica da custódia de presos na Delegacia de Água Clara chegou a ponto de ter presos nos corredores, é o que denuncia o Sindicato dos Policiais Civis de MS. Nesta sexta-feira (01), a unidade está com 19 presos divididos em duas celas que cabem quatro, mais três presos autuados por crime de violência sexual estão no corredor e mais um advogado que ocupa uma cela "especial".

O presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, afirma que a situação está insustentável. “Chegamos ao cúmulo de ter presos nos corredores, se continuar assim talvez tenhamos que começar a soltá-los por falta de espaço. Até quando o Governo do Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública se eximirão de suas responsabilidades?”, declarou indignado. De acordo com a lei, pessoas acusadas de crime sexual não podem ficar junto com presos de outros crimes devido ao risco de morte.


Só em 2017, a delegacia de Água Clara já registrou três motins, sendo o mais recente há 15 dias quando os presos tentaram arrancar as grades das celas por desconfiarem da qualidade da comida. A unidade também é destaque no documentário “A Realidade da Polícia Civil em MS”, produzido pelo sindicato. O Sinpol-MS irá requerer ao Juiz da Comarca a interdição da delegacia por não apresentar condições de segurança aos policiais civis, aos presos e à população da cidade.

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