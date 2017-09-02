PMA de Jardim autua empresário por desmatamento

Um comerciante foi autuado por degradação de Área de Preservação devido ao desmatamento das matas ciliares da margem do córrego Mont'Alvão, além do permitido por Lei, para estender o pátio da empresa comercial.

Ele não possuía autorização ambiental para a realização da atividade.

A PMA aplicou multa no valor de R$ 7 mil. O empresário responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.