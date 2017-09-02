PMA de Jardim autua empresário por desmatamento

Policial
Durante fiscalização realizada por Policiais Militares Ambientais de Jardim (MS) na última quarta-feira (30) foi encontrada crimes ambientais no perímetro urbano de Maracaju.
Um comerciante foi autuado por degradação de Área de Preservação devido ao desmatamento das matas ciliares da margem do córrego Mont'Alvão, além do permitido por Lei, para estender o pátio da empresa comercial.
Ele não possuía autorização ambiental para a realização da atividade.
A PMA aplicou multa no valor de R$ 7 mil. O empresário responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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