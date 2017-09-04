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Caso Wesner

1ª audiência sobre a morte de adolescente em lava jato será nesta terça-feira

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 17:03

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Está marcada para as 14h30 desta terça-feira (5), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, a primeira audiência sobre a morte de Wesner Moreira da Silva, agredido no dia 3 de fevereiro em um lava jato na Capital.

Na audiência serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. T.G.D.S. e W.E.L. são acusados de agredirem a vítima com uma mangueira de ar comprimido introduzindo na extremidade do seu reto intestinal, causando lesões que o levaram a óbito dias depois no hospital.

Está agendada para as 14 horas do dia 2 de outubro uma nova audiência, quando deverão ser ouvidas as testemunhas de defesa e os réus serão interrogados.

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