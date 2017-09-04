Gêmeos morrem afogados em piscina enquanto pai molhava jardim

Tragédia
Acidente foi na manhã deste domingo (3), em Três Lagoas. Mãe tentou reanimar o filhos, porém, eles não resistiram, diz hospital.
Irmãos gêmeos, de 1 ano e dois meses, morreram afogados na manhã deste domingo (3), em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, na região leste de Mato Grosso do Sul.
Segundo o Hospital Auxiliadora, o pai contou que as crianças passaram pela grade de proteção e caíram na piscina, enquanto ele molhava o jardim.
De acordo com o hospital, os bebês chegaram a unidade de saúde por volta das 8h45. Eles foram levados pelos pais e estavam desacordados.
Médicos e enfermeiros tentaram reanimar as crianças por 35 minutos, porém, os meninos não resistiram.
Segundo o laudo médico, os irmãos morreram devido a uma parada cardiorrespiratória, por conta de afogamento.
Ainda segundo o hospital, o pai contou que antes de levar os gêmeos à unidade de saúde, ligou para o Corpo de Bombeiros.
A mãe tentou reanimar os filhos, com base nas orientações dos bombeiros. Como os gêmeos não respondiam, o casal decidiu levar os meninos ao hospital, que fica a aproximadamente cinco quilômetros da casa da família.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS