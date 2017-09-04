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Tragédia

Gêmeos morrem afogados em piscina enquanto pai molhava jardim

Acidente foi na manhã deste domingo (3), em Três Lagoas. Mãe tentou reanimar o filhos, porém, eles não resistiram, diz hospital.

Luiz Guido Junior

Publicado em 04/09/2017 às 09:05

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Irmãos gêmeos, de 1 ano e dois meses, morreram afogados na manhã deste domingo (3), em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, na região leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Hospital Auxiliadora, o pai contou que as crianças passaram pela grade de proteção e caíram na piscina, enquanto ele molhava o jardim.

De acordo com o hospital, os bebês chegaram a unidade de saúde por volta das 8h45. Eles foram levados pelos pais e estavam desacordados.

Médicos e enfermeiros tentaram reanimar as crianças por 35 minutos, porém, os meninos não resistiram.
Segundo o laudo médico, os irmãos morreram devido a uma parada cardiorrespiratória, por conta de afogamento.

Ainda segundo o hospital, o pai contou que antes de levar os gêmeos à unidade de saúde, ligou para o Corpo de Bombeiros.

A mãe tentou reanimar os filhos, com base nas orientações dos bombeiros. Como os gêmeos não respondiam, o casal decidiu levar os meninos ao hospital, que fica a aproximadamente cinco quilômetros da casa da família.

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