Gêmeos morrem afogados em piscina enquanto pai molhava jardim

Irmãos gêmeos, de 1 ano e dois meses, morreram afogados na manhã deste domingo (3), em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, na região leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Hospital Auxiliadora, o pai contou que as crianças passaram pela grade de proteção e caíram na piscina, enquanto ele molhava o jardim.

De acordo com o hospital, os bebês chegaram a unidade de saúde por volta das 8h45. Eles foram levados pelos pais e estavam desacordados.

Médicos e enfermeiros tentaram reanimar as crianças por 35 minutos, porém, os meninos não resistiram.

Segundo o laudo médico, os irmãos morreram devido a uma parada cardiorrespiratória, por conta de afogamento.

Ainda segundo o hospital, o pai contou que antes de levar os gêmeos à unidade de saúde, ligou para o Corpo de Bombeiros.

A mãe tentou reanimar os filhos, com base nas orientações dos bombeiros. Como os gêmeos não respondiam, o casal decidiu levar os meninos ao hospital, que fica a aproximadamente cinco quilômetros da casa da família.