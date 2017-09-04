Homem é preso por pescar exemplares fora da medida legal no rio Miranda

Equipe da Polícia Militar Ambiental do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, prendeu um homem por pesca predatória. A PMA abordou um veículo Fiat Strada conduzido pelo autor ontem (3) à noite, durante fiscalização na rodovia MS-345, e localizou três exemplares de peixes da espécie pacu, capturados no rio Miranda, sendo todos os exemplares fora da medida permitida pela legislação.



A PMA apreendeu o veículo e o pescado ilegal. O pescador de 43 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 780. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, com pena prevista de uma a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas.