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Anastácio

Homem é preso por pescar exemplares fora da medida legal no rio Miranda

Autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi autuado por pesca predatória

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 15:25

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Equipe da Polícia Militar Ambiental do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, prendeu um homem por pesca predatória. A PMA abordou um veículo Fiat Strada conduzido pelo autor ontem (3) à noite, durante fiscalização na rodovia MS-345, e localizou três exemplares de peixes da espécie pacu, capturados no rio Miranda, sendo todos os exemplares fora da medida permitida pela legislação.


A PMA apreendeu o veículo e o pescado ilegal. O pescador de 43 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 780. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, com pena prevista de uma a três anos de detenção. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

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