Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:19

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PCC usava Corumbá como rota de entrada de cocaína exportada à Sérvia

Luiz Guido Junior

Publicado em 05/09/2017 às 07:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O porto de Corumbá (a 419 km de Campo Grande) era um dos pontos de entrada e saída usados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para levar cocaína do Porto de Santos (no litoral de São Paulo) para a Europa por meio de uma quadrilha da Sérvia.

A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (4), em coletiva da Polícia Federal paulista para revelar os desdobramentos da Operação Brabo, que prendeu 80 suspeitos de integrarem o esquema durante o dia, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Apesar de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, ser apontada como uma porta de entrada, não houveram mandados emitidos pela Justiça em Mato Grosso do Sul.

Segundo o delegado Agnaldo Mendonça Alves, a rota de Corumbá se tornou atraente pelo acesso ao Nordeste por rios. A polícia acredita que a ausência de comparsas do Estado no esquema se deve principalmente para que a droga mantivesse sua pureza.

Cada quilo das 5,9 toneladas da droga apreendidas apresentou índice de 90% de pureza, o que garantia a revenda pelos sérvios no Velho Continente por até 25 mil euros (cerca de R$ 186,5 mil).

Além da cidade pantaneira, a facção criminosa utilizava rotas de entrada alternativas, como a região Norte e Santa Catarina. A exportação era feita, além de Santos, pelos portos de Itajaí (SC) e Salvador (BA).

De acordo com o delegado Fabrízio Galli, em coletiva concedida na sede da PF em São Paulo (SP), o uso de outras rotas que não o Mato Grosso do Sul também se fez necessário pelo fato do PCC não participar da operação como um todo, mas sim ser um esquema individual de alguns integrantes. “Era necessária a discrição até para que o dinheiro não fosse dividido entre mais gente. Eles utilizavam apenas a estrutura”, disse.

O caso – A operação desta terça foi desencandeada com a participação da DEA, a agência norte-americana de combate ao tráfico. Os estrangeiros suspeitaram de duas apreensões de cocaína realizadas entre agosto de 2015 e julho de 2016 na Rússia, com quadrilhas sérvias, e a investigação apontou que o embarque da droga fora feito em Santos.

No mesmo período, três grandes apreensões aconteceram no porto da cidade paulista, totalizando cerca de 2,1 toneladas, com a participação de sérvios, criando o vínculo entre os casos.

Na época, fora divulgado que a droga veio do Paraguai e passou pelo Mato Grosso do Sul, transportada por estradas até São Paulo. Inclusive a própria PF prendeu traficantes do Estado que ajudavam no translado durante operação.

Segundo a polícia revelou em coletiva, em um ano o PCC e a máfia sérvia despacharam para a Europa 6 toneladas de cocaína através de navios cargueiros.

No total, 820 policiais participaram da operação para cumprir os 120 mandados de prisão preventiva emitidos e sete de prisão temporária. Entre eles, estão 28 funcionários do Porto de Santos ou de empresas terceirizadas do local que facilitaram ou integravam o esquema.

A PF diz que investigará agora como o dinheiro dos sérvios entrava no País. Novamente deve ter participação de doleiros sul-mato-grossenses, já que os montantes eram pagos em casas de câmbio na região da fronteira com o Paraguai, entre outros locais.Os desdobramentos deve apontar também como funcionava a lavagem de dinheiro

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo