Preso por porte irregular de arma de fogo em Anastácio

Conforme histórico do Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia de Anastácio, nesta segunda-feira, 4, por volta das 12:50, foi preso Avilino Batista dos Santos, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Avilino foi preso no Bairro Santos Dumont, próximo ao Rio Aquidauana.

Conforme os vizinhos, Avilino costumava portar um revolver na cintura constrangendo e intimidando os vizinhos.

Os policiais foram até a residência de Avilino e a sua própria esposa entregou a arma - um revólver calibre 38, que estava em um dos cômodos da residência. A Policia Militar apreendeu o revolver – marca Taurus, oxidado, n.º 1762282, desmuniciado. Um saco plástico também foi entregue aos policiais com nove munições intactas, calibre 38 e outras 05 capsulas deflagradas.

Avilino Batista dos Santos, recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com a arma e munições para providencias cabíveis.