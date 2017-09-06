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PMA Operação Independência com foco na pesca predatória e tráfico de papagaios

Renan Nucci

Publicado em 06/09/2017 às 15:21

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Devido ao feriado prolongado, que aumenta significativamente o número de pessoas presentes nos rios, especialmente, nos últimos dois meses de pesca aberta, a Polícia Militar Ambiental (PMA) começou nesta quarta-feira (6) a “Operação Independência”, com encerramento na segunda-feira (11), às 8h, envolvendo 342 policiais. Como em operações anteriores, nos feriados prolongados, todo o efetivo administrativo será utilizado na operação.

Nos meses de setembro e outubro é comum o aumento de turistas tanto de fora quanto do próprio Estado nos rios praticando pesca, especialmente, em feriados prolongados. O aumento dos pescadores não se dá somente por ser os últimos meses de pesca aberta, mas porque os cardumes já começaram a se formar para a piracema e a captura é mais fácil. Em razão disso, é comum a PMA manter o patrulhamento reforçado, com a finalidade de se prevenir a pesca predatória.

Prevenção e repressão ao tráfego de papagaios

Durante esta operação, atenção especial também terá o crime de tráfico de animais silvestres, em virtude deste período crítico relativo ao tráfico de papagaios. Este é um período preocupante para a PMA com relação ao tráfico de animais silvestres, pois, de agosto a dezembro é o período de reprodução do papagaio que é a espécie mais traficada em Mato Grosso do Sul.

A PMA realiza neste período trabalhos preventivos nas propriedades rurais, por meio de informação da legislação e Educação Ambiental, visto que a principal maneira de agir dos traficantes é de aliciamento dos sitiantes e funcionários de propriedades rurais, para que retirem os animais e os avisem para que possam comprá-los. Muitas pessoas fazem isto, às vezes, sem saber que estão cometendo crime ambiental.


A região principal do problema é a situada nos municípios de Jateí, Batayporã, Bataguassu, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina, Brasilândia, Naviraí e Mundo Novo. Nessa terça-feira (5.9), a Polícia Militar de Novo Horizonte do Sul apreendeu 32 papagaios e a PMA autuou uma infratora em R$ 16 mil.

As subunidades da PMA que cobrem estas áreas estarão monitorando o movimento dos traficantes para evitar que as aves sejam retiradas e para reprimir prendendo os infratores, quando não é possível evitar a retirada das aves.

Outros crimes ambientais serão combatidos e prevenidos, tais como: desmatamento e carvoarias irregulares, com visitas às propriedades rurais, transporte ilegal de produtos perigosos, além de combate a todos os crimes contra a fauna e flora.

Equipes da sede (Campo Grande) estarão itinerantes, fiscalizando todos os tipos de crimes e infrações ambientais, em contato com as equipes de rios, para a movimentação de presos e materiais para as delegacias, caso aconteçam prisões em flagrante. Efetivo da sede e de outras subunidades será deslocado para a área crítica do tráfico de papagaio.

Os comandantes das 25 subunidades empregarão todo o efetivo no trabalho de fiscalização em suas respectivas áreas de atuação.

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