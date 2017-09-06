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Fiscalização

PMR intensifica ações durante feriado prolongado da Independência

Durante o feriado prolongado serão intensificadas as ações em todas as rodovias e estradas, que totalizam aproximadamente 15 mil quilômetros em todo o Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 06/09/2017 às 15:16

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Com foco na redução de acidentes nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul e também no combate de crimes como o tráfico de drogas, contrabando e descaminho, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) deflagrou desde a manhã desta quarta-feira (6) a operação Independência, prevista para encerrar no final da manhã de segunda-feira (11).

Durante o feriado prolongado serão intensificadas as ações em todas as rodovias e estradas, que totalizam aproximadamente 15 mil quilômetros em todo o Mato Grosso do Sul. As rodovias que receberão maior intensificação da fiscalização serão aquelas que demandam à fronteira e também as de maior movimento, além das regiões turísticas onde o fluxo de veículos passa a ser mais intenso neste período.

De acordo com o comandante da PMR, tenente-coronel Helio Gauto Rios, serão utilizados na fiscalização radares fixos e móveis, etilômetros e viaturas para coibir os excessos de velocidades, ultrapassagem indevida e embriaguez ao volante e desta forma proporcionar maior segurança aos usuários das rodovias.

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