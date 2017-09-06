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Segurança

PRF inicia operação durante feriado prolongado nas rodovias do MS

As fiscalizações serão realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros

Renan Nucci

Publicado em 06/09/2017 às 06:02

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou à meia-noite desta quarta-feira (06) a Operação Independência, estendendo-se até às 24h do domingo (10 de setembro). As fiscalizações serão realizadas em todas as rodovias federais do Estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros.

As ações foram planejadas levando em consideração os locais com maior incidência de acidentes e infrações graves, conforme a realidade de cada região. 10 (dez) Delegacias da PRF coordenarão as atividades das 22 (vinte e duas) Unidades Operacionais no Mato Grosso do Sul.

A finalidade da Operação será a redução de acidentes, principalmente os acidentes graves (com feridos graves ou morte). Terá ênfase a fiscalização de velocidade, fiscalização de embriaguez, fiscalização de motocicletas e fiscalização a ultrapassagens forçadas ou proibidas.

Reforço do efetivo foi planejado, com escala que proporcione maior presença de policiais nos pontos estratégicos e patrulhamentos ostensivos. Radares estáticos (móveis) serão utilizados em todas as rodovias federais para coibir o excesso de velocidade. Etilômetros (bafômetros) foram distribuídos para todas as Unidades Operacionais e serão empregados em todas as fiscalizações.

Cinema Rodoviário 


Com foco na educação e prevenção de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, uso do cinto de segurança, alcoolemia ao volante, entre outros. Em alguns postos, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

Em continuidade às ações de enfrentamento a crimes, haverá emprego de Grupos Especializados em todo estado. No Mato Grosso do Sul a PRF, em conjunto com a SENASP, desenvolve a Operação Égide-Fronteiras para coibir crimes relacionados às fronteiras internacionais, reforçando a segurança na região e impedindo que drogas, armas e contrabando aumente a violência em grandes centros, especialmente no Rio de Janeiro, onde está em andamento a Operação Égide-Rio de Janeiro.


Restrição para tráfego de veículos longos


A fim de promover a fluidez do trânsito durante o feriado, quando há maior movimentação nas estradas, haverá restrição de tráfego para veículos longos (com excesso de dimensões e que trafegam com AET – Autorização Especial de Trânsito), nas rodovias de pista simples, nos seguintes períodos:

07/09/17 - Quinta-feira 
06:00 a?s 12:00 

10/09/17 - Domingo
16:00 a?s 22:00

Sobre restrições de tráfego, saiba mais em https://www.prf.gov.br/portal/policiamento-e-fiscalizacao/restricao-de-trafego

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