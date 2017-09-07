PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.094kg de maconha na BR-060, em Campo Grande, no início da manhã dessa quarta-feira (6). De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, os policiais faziam ronda ostensiva na altura do km 381 da rodovia quando observaram uma caminhonete Nissan/Frontier com placa aparente da Capital realizando manobras imprudentes.

A equipe emitiu sinais sonoros e luminosos como ordem para que o veículo parasse. Não acatada a ordem, o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade. Quilômetros a frente jogou a caminhonete em um barranco e fugiu a pé pela mata e não foi encontrado.

Na carroceria e na cabine do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha – 1.158, totalizando 1.094 kg do entorpecente. Havia ainda, um par de placas da cidade de Goiânia (GO). O automóvel não tinha sinais de adulteração e não havia queixa de furto/roubo. Ocorrência foi encaminhada para a Denar – Delegacia Especializada Repressão ao Narcotráfico.