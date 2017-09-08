Homem é preso com revólver na cintura na Vila Paraíso, em Aquidauana

Policial
Motociclista quase causou um acidente com a viatura de polícia antes de ser preso
Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (7), na Vila Paraíso, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito não tinha permissão para estar armado. Ele foi flagrado pelos policiais por volta das 19h30, deste feriado de 7 de Setembro.
Ainda conforme o registro policial, o rapaz seguia de moto pela rua Giovani Toscano de Britto. O suspeito foi abordado pelos militares depois de ter feito uma parada brusca, obrigando a viatura da polícia a fazer uma manobra para evitar a colisão. O homem estava com o revólver escondido na cintura.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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