Homem é preso com revólver na cintura na Vila Paraíso, em Aquidauana

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (7), na Vila Paraíso, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito não tinha permissão para estar armado. Ele foi flagrado pelos policiais por volta das 19h30, deste feriado de 7 de Setembro.

Ainda conforme o registro policial, o rapaz seguia de moto pela rua Giovani Toscano de Britto. O suspeito foi abordado pelos militares depois de ter feito uma parada brusca, obrigando a viatura da polícia a fazer uma manobra para evitar a colisão. O homem estava com o revólver escondido na cintura.