Jovem de 18 anos é roubada por homem de bicicleta em frente à UFMS

Jovem de 18 anos tem o celular roubado em frente ao Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, ela seguia pela Rua Oscar Trindade de Barros, no bairro da Serraria, e foi abordada por trás, por um homem que aparentava ter entre 35 e 40 anos. O roubo ocorreu por volta das 17h40 desta quinta-feira (7).

Segundo o relato da vítima, registrado pela polícia, o ladrão a segurou pelo braço e disse: “passa o celular sem gritar”. O homem retirou o celular do bolso da jovem e ainda perguntou se ela tinha dinheiro. Ele fugiu de bicicleta, que havia sido deixada mais a frente. O homem usava camiseta de cor escura, tinha barba rala e cabelo curto, detalhou a vítima.