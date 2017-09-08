Ladrão tenta roubar mulher usando falsa pistola e é espancado por populares

Um homem foi linchado por moradores do Bairro Santo Antônio em Ladário, após tentar roubar uma mulher utilizando uma arma falsa, o fato ocorreu na manhã dessa quarta-feira (06). Policiais Militares interviram na agressão e Bombeiros prestaram atendimento ao ladrão.

De acordo com testemunhas, o indivíduo foi agredido por algumas pessoas com pedaços de pau, além de pedradas, o rapaz de 18 anos, apresentava vários ferimentos e cortes pelo corpo, sendo o mais grave um corte de 10 cm na altura da testa.

Ainda de acordo com informações, ele foi agredido após tentar assaltar uma mulher com uma arma falsa que simulava uma pistola, o ladrão foi salvo por um pastor que estava na construção da igreja em frente e interveio acionando a PM e o Corpo de Bombeiros Militar.

O agredido foi encaminhado ao pronto socorro de Corumbá. O assalto aconteceu por volta das 11 horas na Rua Afonso. (Com informações do 3ºGB)