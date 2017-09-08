Ladrões se passam por policiais, ameaçam idosos e fogem com aposentadoria em Bonito

Homem de 74 anos e o irmão dele viveram momentos de terror, na noite de ontem, quando ficaram sob o poder de criminosos em propriedade rural de Bonito.

Os ladrões amarraram e agrediram as vítimas e fugiram levando R$ 19 mil em dinheiro, referente a aposentadoria dos idosos.

À polícia, um dos idosos contou que por volta das 19h estava junto com o irmão na chácara onde moram, quando três homens chegaram, se apresentaram como policiais e disseram que estavam procurando entorpecentes.

Eles não estavam com pistolas e não vestiam fardas, mas um deles tinha uma faca.

Os criminosos amarraram os idosos com cardaço e lençol e fizeram várias ameaças de morte. Eles ficaram no local durante duas horas e fugiram levando dinheiro, duas lanternas, celular e um revólver calibre .22 de uma das vítimas.

No local não há energia elétrica. O idoso que registrou o boletim de ocorrência se limitou a dizer que os ladrões eram magros e usavam bonés.