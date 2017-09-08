PRF apreende meia tonelada de Maconha e Skank em sedan de luxo

Tráfico
Veículo fugiu por uma estrada de chão ao avistar a PRF e foi abandonado
Hoje (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha e Skank na rodovia BR-163, em Eldorado. A PRF realizava fiscalização próximo do km 34, próximo da divisa com o estado do Paraná, quando um veículo Toyota Corolla, com placa de Belo Horizonte (MG), retornou ao avistar os policiais; em fuga, adentrou em uma estrada vicinal e o motorista abandonou o veículo, fugindo a pé. Ele não foi encontrado.
No veículo havia 536 tabletes do entorpecente, além de oito embalagens de skank (maconha com maior porcentagem do princídio ativo); ao todo foram pesados 525 quilos de maconha e 6,1 quilos de skank.
No porta luvas do veículo também foram apreendidas 24 munições de uso restrito, calibre 7.62. Policiais fazem buscas na região para encontrar o motorista e possíveis comparsas. O veículo, a droga e as munições foram encaminhadas a Polícia Civil de Eldorado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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