PRF apreende meia tonelada de Maconha e Skank em sedan de luxo

Hoje (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha e Skank na rodovia BR-163, em Eldorado. A PRF realizava fiscalização próximo do km 34, próximo da divisa com o estado do Paraná, quando um veículo Toyota Corolla, com placa de Belo Horizonte (MG), retornou ao avistar os policiais; em fuga, adentrou em uma estrada vicinal e o motorista abandonou o veículo, fugindo a pé. Ele não foi encontrado.



No veículo havia 536 tabletes do entorpecente, além de oito embalagens de skank (maconha com maior porcentagem do princídio ativo); ao todo foram pesados 525 quilos de maconha e 6,1 quilos de skank.

No porta luvas do veículo também foram apreendidas 24 munições de uso restrito, calibre 7.62. Policiais fazem buscas na região para encontrar o motorista e possíveis comparsas. O veículo, a droga e as munições foram encaminhadas a Polícia Civil de Eldorado.