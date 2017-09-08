Servidores penitenciários são ameaçados de morte por facções criminosas

Os servidores penitenciários têm vivido um clima tenso, dentro e fora dos presídios, isso porquê, os agentes continuam sendo alvos de constantes ameaças de criminosos. Após a divulgação da lista que constava o nome de cinco agentes, agora, servidores de Três Lagoas tem ficado na mira da facção.

O Sindicato Estadual dos Servidores da Administração Penitenciária (Sinsap) tem acompanhado de perto esta situação e tem cobrado intensamente uma postura da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da Secretária de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para que haja um amparo a esses profissionais que colocam a vida em risco devido a profissão.

“Desde de quando houve a lista citando os nomes dos servidores, nós cobramos um respaldo oficial da Agepen e da Sejusp, e agora que voltamos a ter agentes ameaçados, percebemos que a Instituição ainda não adotou nenhum procedimento para notificar oficialmente esses trabalhadores”, destaca o presidente do Sinsap, André Luiz Santiago.

André ainda complementa falando sobre o descaso da Agência com a vida dos servidores. “Não é a primeira vez e nem será a última que nos tornamos alvos de criminosos, por simplesmente exercermos a nossa função de proteger o Estado e garantir a segurança nos presídios. E a Agepen, não tem tomado as medidas necessárias para garantir a segurança desses trabalhadores. O que demonstra o total descaso com a vida e segurança do servidor. O agente tem direito de saber oficialmente que ele está sendo ameaçado e o Estado tem a obrigação de ampará-los isso é o mínimo, basta analisarmos como as outras entidades relacionadas a segurança pública agem na mesma situação, perceberemos o tamanho desdém com a categoria”, enfatiza o presidente.



Vale ressaltar que não existe no Estado um protocolo de segurança e procedimentos para situações do tipo.