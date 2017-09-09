Homem invade chácara e é morto a tiros de espingarda pela ex-mulher

Adivaldo Marcelino da Silva, de 42 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22), em uma propriedade rural localizada no Cinturão Verde, em Três Lagoas, cidade distante cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita é a ex-mulher da vítima, que teria revidado a uma agressão.

Segundo o site JPNews, Adivaldo foi até a casa da ex-mulher Cleusa Lizardo do Nascimento, 49 anos, por volta das 22h de ontem. O genro de Cleusa, que mora em um casa ao lado com a filha da suspeita, conta que ouviu um disparo e, logo depois, a sogra apareceu na sua porta dizendo: ‘matei, matei’.

Conforme a testemunha, a mulher contou que Adivaldo, também conhecido como Lagoinha, chegou no meio da noite e tentou invadir a residência. Ao ser agredida, Cleusa entrou no quarto e pegou uma espingarda para se defender. Quando o homem saiu da varanda, ele foi atingido por tiros da espingarda calibre 28.

A mulher confessou que disparou contra a vítima e pediu para chamar a polícia enquanto ela fugia do local. Cleusa teria sido levada pelo atual marido, um homem de 53 anos, tomando rumo ignorado. Antes de fugir, ela disse para a filha e para o genro que iria se apresentar na delegacia ainda este fim de semana.

De acordo com o JPNews, uma equipe da Rádio Patrulha, uma da Rotai e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e a equipe médica constatou o óbito de Adivaldo.

Filha e genro de Cleusa Lizardo disseram que, frequentemente, Adivaldo Marcelino ia até a propriedade, invadia a casa e sempre agredia a mulher e o atual marido dela, mesmo estando separados a mais de cinco anos. Inclusive, o casal registrou alguns boletins de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido.