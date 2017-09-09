Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:22

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Homem invade chácara e é morto a tiros de espingarda pela ex-mulher

Mesmo separados a mais de cinco anos, homem insistia em perseguir e agredir a ex-esposa

Luiz Guido Junior

Publicado em 09/09/2017 às 14:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Adivaldo Marcelino da Silva, de 42 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (22), em uma propriedade rural localizada no Cinturão Verde, em Três Lagoas, cidade distante cerca de 326 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita é a ex-mulher da vítima, que teria revidado a uma agressão.

Segundo o site JPNews, Adivaldo foi até a casa da ex-mulher Cleusa Lizardo do Nascimento, 49 anos, por volta das 22h de ontem. O genro de Cleusa, que mora em um casa ao lado com a filha da suspeita, conta que ouviu um disparo e, logo depois, a sogra apareceu na sua porta dizendo: ‘matei, matei’.

Conforme a testemunha, a mulher contou que Adivaldo, também conhecido como Lagoinha, chegou no meio da noite e tentou invadir a residência. Ao ser agredida, Cleusa entrou no quarto e pegou uma espingarda para se defender. Quando o homem saiu da varanda, ele foi atingido por tiros da espingarda calibre 28.

A mulher confessou que disparou contra a vítima e pediu para chamar a polícia enquanto ela fugia do local. Cleusa teria sido levada pelo atual marido, um homem de 53 anos, tomando rumo ignorado. Antes de fugir, ela disse para a filha e para o genro que iria se apresentar na delegacia ainda este fim de semana.

De acordo com o JPNews, uma equipe da Rádio Patrulha, uma da Rotai e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e a equipe médica constatou o óbito de Adivaldo.

Filha e genro de Cleusa Lizardo disseram que, frequentemente, Adivaldo Marcelino ia até a propriedade, invadia a casa e sempre agredia a mulher e o atual marido dela, mesmo estando separados a mais de cinco anos. Inclusive, o casal registrou alguns boletins de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo