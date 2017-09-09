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Anastácio

Homem tenta furtar casa de PM, é flagrado e acaba preso

Caso aconteceu na madrugada de ontem, no centro da cidade; ao perceber que tinha sido flagrado, autor correu e deixou a bicicleta para trás

Renan Nucci

Publicado em 09/09/2017 às 07:26

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Luiz Carlos Bezerra da Silva, de 40 anos, foi preso na madrugada de ontem depois de tentar furtar a casa de um policial militar morador no centro de Anastácio. O autor tentou fugir após ser flagrado e até abandonou a bicicleta, mas foi localizado e preso.


Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta da 1 hora. A vítima percebeu barulhos estranhos na residência, localizada na Rua Ragalzi, e ao observar, se deparou com Luiz Carlos que, ao notar que tinha sido visto, fugiu à pressas.


Ele abandonou a bicicleta e correu a pé. A vítima acionou a equipe de plantão da Polícia Militar e repassou as características do homem. Luiz foi localizado na rodoviária e disse que havia acabado de chegar de viagem, entretanto, foi reconhecido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

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