Homem tenta furtar casa de PM, é flagrado e acaba preso

Anastácio
Caso aconteceu na madrugada de ontem, no centro da cidade; ao perceber que tinha sido flagrado, autor correu e deixou a bicicleta para trás
Luiz Carlos Bezerra da Silva, de 40 anos, foi preso na madrugada de ontem depois de tentar furtar a casa de um policial militar morador no centro de Anastácio. O autor tentou fugir após ser flagrado e até abandonou a bicicleta, mas foi localizado e preso.
Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram por volta da 1 hora. A vítima percebeu barulhos estranhos na residência, localizada na Rua Ragalzi, e ao observar, se deparou com Luiz Carlos que, ao notar que tinha sido visto, fugiu à pressas.
Ele abandonou a bicicleta e correu a pé. A vítima acionou a equipe de plantão da Polícia Militar e repassou as características do homem. Luiz foi localizado na rodoviária e disse que havia acabado de chegar de viagem, entretanto, foi reconhecido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.
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