Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 07:22

Buscar

Últimas notícias
X

Acidente

Policial bate carro em árvore e morre em avenida da Capital

Marcelle Marques voltava do plantão quando se envolveu em acidente

Renan Nucci

Publicado em 09/09/2017 às 08:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policial militar morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na madrugada de hoje em Campo Grande. Marcelle Cristine da Silva Marques, de 27 anos, bateu o carro que conduzia em árvore e não resistiu aos ferimentos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta de 0h30min, Marcelle voltava do plantão quando bateu Ford Fiesta em árvore do canteiro central da Avenida Rachid Neder, no bairro Monte Castelo.

O socorro foi acionado e ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino, onde morreu.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Marcelle era soldado e atuava na Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo