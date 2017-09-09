Policial bate carro em árvore e morre em avenida da Capital

Acidente
Marcelle Marques voltava do plantão quando se envolveu em acidente
Policial militar morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na madrugada de hoje em Campo Grande. Marcelle Cristine da Silva Marques, de 27 anos, bateu o carro que conduzia em árvore e não resistiu aos ferimentos.
Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta de 0h30min, Marcelle voltava do plantão quando bateu Ford Fiesta em árvore do canteiro central da Avenida Rachid Neder, no bairro Monte Castelo.
O socorro foi acionado e ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Coronel Antonino, onde morreu.
Ainda não há informações sobre as causas do acidente.
Marcelle era soldado e atuava na Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
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