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'Meu filho não é bandido', diz mãe de jovem que matou quatro atropelados (vídeo)

A declaração foi dada na tarde desta sexta-feira (8) na delegacia. Casa da família foi invadida e carros depredados. Autor do atropelamento ainda não foi preso.

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/09/2017 às 08:44

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Crédito do vídeo: G1

A mãe do suspeito de matar quatro jovens atropelados em São José dos Campos (SP) defendeu o filho, de 19 anos, e afirmou que ele vai se entregar à polícia porque ‘ele não é bandido’. A declaração foi dada na tarde desta sexta-feira (8) na porta da delegacia depois que um grupo invadiu a casa da família e depredou dois carros, sendo um deles a caminhonete envolvida no acidente. O suspeito, um estudante de engenharia, foi identificado, mas ainda não foi localizado.

A mãe dele, Jaciara Souza, disse estar abalada com o fato, lamentou a morte dos jovens atropelados pelo filho e garantiu que ele vai se apresentar às autoridades na próxima segunda-feira (11). “Ele não está fugindo, ele vai assumir a responsabilidade. Eu não sei detalhes porque não estava com ele e também não falei com ele ainda”, afirmou.

O advogado que representa o jovem disse que ele está bem. “Ele está na casa de parentes em outra cidade até a gente ir para a delegacia”, afirmou Evair Souza. O defensor argumentou que ele não vai se apresentar antes da próxima semana porque as delegacias estão funcionando em regime de plantão por causa do feriado. Ele considera mais adequado que o jovem se apresente quando o expediente normal for retomado.

O advogado também disse que o cliente justificou que tinha muita neblina no local do acidente e que ele tentou frear. “Ele não conseguiu e depois de atingir as pessoas, fez menção de frear, mas várias pessoas foram para cima dele, por isso, ele fugiu”, contou.

Testemunhas negam que o jovem tenta tentado frear ou desviar do grupo, que socorria um motociclista recém acidentado, que aguardava a chegada do resgate deitado no asfalto. Uma câmera, supostamente do Centro de Operações Integradas (CO) registrou o momento do acidente.

Uma perícia será feita nos veículos para verificar os danos e um pedido de apreensão do automóvel deve ser feito pela polícia. A caminhonete, no entanto, já sofreu novas avarias após o grupo entrar na garagem da casa da família, no Jardim das Indústrias, e depredar o carro.

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