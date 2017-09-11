Suspeito de estuprar garoto de 12 anos, professor de teatro é preso em MS

Um professor de teatro foi preso no fim de semana em Campo Grande pela suspeita de ter estuprado um adolescente de 12 anos, que era seu aluno.

O caso ocorreu no sábado (9). A mãe do adolescente foi quem fez a denúncia a Polícia Civil.

Quem vai investigar o crime é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).