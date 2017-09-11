Suspeito de estuprar garoto de 12 anos, professor de teatro é preso em MS

Policial
O caso ocorreu no sábado (9). A mãe do adolescente foi quem fez a denúncia a Polícia Civil.
Um professor de teatro foi preso no fim de semana em Campo Grande pela suspeita de ter estuprado um adolescente de 12 anos, que era seu aluno.
O caso ocorreu no sábado (9). A mãe do adolescente foi quem fez a denúncia a Polícia Civil.
Quem vai investigar o crime é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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