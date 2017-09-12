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Operação da PF investiga desvio de mais de R$ 800 mil em prefeitura de MS

Agentes cumprem 20 mandados em Três Lagoas e Dourados

Daniele Valentin

Publicado em 12/09/2017 às 08:50

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A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (12), a Operação Cambota que apura esquema criminoso de desvio de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Os prejuízos ultrapassam R$ 800 mil e a investigação conta com apoio da CGU ( Controladoria Geral da União).

Aproximadamente 67 policiais federais cumprem 20 mandados nesta manhã, sendo 13 mandados de condução coercitiva e sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Três Lagoas.

Os mandados serão cumpridos nas cidades de Três Lagoas e Dourados.  Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, corrupção ativa e passiva, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.

As investigações dizem respeito ao período de 2015 e 2016, quando verificou-se que um grupo de servidores da Prefeitura em associação com alguns empresários do ramo de oficinas, estariam direcionando e superfaturando serviços decorrentes de contrato de manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.

Além do direcionamento dos serviços, verificou-se que o grupo criminoso gerou prejuízos estimados em até R$ 800 mil principalmente com sobrepreço nas peças e serviços prestados.

Houve casos em que foi constatado superfaturamento na ordem de até 486% (quatrocentos e oitenta e seis por cento) do valor das peças substituídas pelas oficinas mecânicas.

As investigações contaram com o apoio da Controladoria Geral da União – CGU em Campo Grande/MS, que realizou minuciosa análise nos contratos e serviços prestados pelas oficinas envolvidas no esquema durante o biênio 2015/2016.

Os investigados serão conduzidos para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS, onde serão ouvidos e permanecerão à disposição da Justiça Estadual.

Cambota -  é o nome popular do Virabrequim, peça responsável pela movimentação do  automóvel. Como a fraude consistia em direcionar e majorar serviços nos automóveis da frota, o nome faz alusão à atuação policial, no sentido de desarticular a organização criminosa impedindo sua movimentação.

 

(Foto: Ilustrativa)

 

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