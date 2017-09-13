Ao cobrar dívida, homem apanha de mulher e quase é esfaqueado

Bairro Alto
Mulher só não o esfaqueou porque a filha não lhe entregou a faca
Homem de 57 anos foi agredido por uma mulher ao cobrar dívida no final da manhã desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. A autora ainda tentou esfaqueá-lo e ameaçou matá-lo caso ele retornasse. Preocupado, ele registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.
Conforme relatado, ele disse que por volta das 11 horas foi até à casa da autora, localizada na Rua Álvaro Pontes. Após questioná-la sobre o débito, ela teria se descontrolado e partido para as agressões com arranhões. A mulher foi contida, mas gritou para que a filha trouxesse uma faca porque ela iria esfaqueá-lo.
Como a menina, assustada com a situação, não fez o que a mãe pediu, a vítima aproveitou para ir embora antes que algo pior acontecesse. Ele ficou com lesão nos dois braços após o ataque.
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Meteorologia
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DESPEDIDA
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS