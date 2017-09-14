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Furto no Previsul

Abusado, 'ladrão da moto preta' faz nova vítima em Aquidauana

Autor tem características semelhantes ao do suspeito de outros crimes ocorridos na cidade

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2017 às 15:09

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O homem que transita em uma mota Honda CG Titan preta, apontado como suspeito de uma série de roubos na cidade de Aquidauana e região nos últimos dias, voltou a atacar. No final da manhã desta quinta-feira (14), o indíviduo, ainda desconhecido, furtou o celular de uma jovem de 18 anos que caminhava pela Rua Antônio Campelo, no Bairro Previsul. 

Segundo a vítima, ela seguia de bicicleta pela via, quando o ladrão se aproximou de moto e puxou o celular que estava no bolso traseiro da calça dela. Em seguida, fugiu na direção do Parque de Exposições. Ele parecia ser uma pessoa baixa e gorda, assim como relatado por outras vítimas. O caso foi denunciado à Polícia Civil, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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