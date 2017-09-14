Abusado, 'ladrão da moto preta' faz nova vítima em Aquidauana

O homem que transita em uma mota Honda CG Titan preta, apontado como suspeito de uma série de roubos na cidade de Aquidauana e região nos últimos dias, voltou a atacar. No final da manhã desta quinta-feira (14), o indíviduo, ainda desconhecido, furtou o celular de uma jovem de 18 anos que caminhava pela Rua Antônio Campelo, no Bairro Previsul.

Segundo a vítima, ela seguia de bicicleta pela via, quando o ladrão se aproximou de moto e puxou o celular que estava no bolso traseiro da calça dela. Em seguida, fugiu na direção do Parque de Exposições. Ele parecia ser uma pessoa baixa e gorda, assim como relatado por outras vítimas. O caso foi denunciado à Polícia Civil, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado.