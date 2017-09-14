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Cinco turistas são multados em R$ 9 mil por pesca predatória

Grupo tentava desviar de posto de fiscalização com pescado irregular

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2017 às 14:52

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Equipes da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana prenderam cinco turistas por pesca e transporte de produto da pesca predatória. O grupo foi multado no total de R$ 9 mil ao ser flagrado tentando desviar de posto de fiscalização com exemplares irregulares.


Conforme divulgado, a PMA abordou um veículo Chevrolet S-10  quarta-feira (13) à tarde, na rodovia que liga Aquidauana à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e, dentro de uma caixa isotérmica que estava no veículo, foram encontrados 52 quilos de pescado, havendo vários exemplares de abaixo da medida permitida pela legislação.


Os pescadores, dois funcionários públicos e dois aposentados, respectivamente de 49, 53, 56 e 68 anos, residentes em Botucatu (SP), afirmaram ter capturado os peixes no rio Aquidauana. O material e o veículo foram apreendidos. Os pescadores tentavam desviar do posto de fiscalização da PMA localizado na BR-262.


Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória, com pena prevista de uma a três anos de detenção. Os infratores também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 2.040,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.


Mais flagrante


Outra equipe, do Grupamento da PMA do Taquarussu, na BR-262, no município de Anastácio, prendeu na mesma data um turista mineiro por motivos semelhantes. O infrator, um produtor rural  de 34 anos, residente em Gotardo (MG), estava em um ônibus com um grupo de turistas, que voltava de uma pescaria no rio Miranda, na região do Passo da Lontra, e levava dois peixes da espécie pacu, pesando 3 quilos, ambos abaixo da medida permitida pela legislação.

 

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